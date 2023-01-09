Суэц, Египет, 9 января, 2023, 12:58 — ИА Регнум. Сухогруз Glory, который ранее застрял в Суэцком канале, был снят с мели буксирами. Об этом 9 января сообщает международное морское агентство Leth на своей странице в одной из соцсетей.

(сс) Balou46 Суэцкий канал

«Судно Glory было снято с мели буксирами администрации Суэцкого канала», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в связи с произошедшим ожидаются только «незначительные задержки» в движении судов по каналу.

Как передавало ИА REGNUM, ранее египетский портал Shorouk news сообщил, что сухогруз Glory, который застрял в Суэцком канале, не сел на мель, как сообщалось ранее, а сломался.