Застрявший в Суэцком канале сухогруз Glory возобновил движение
Застрявший в Суэцком канале сухогруз Glory сняли буксирами с мели
Суэц, Египет, 9 января, 2023, 12:58 — ИА Регнум. Сухогруз Glory, который ранее застрял в Суэцком канале, был снят с мели буксирами. Об этом 9 января сообщает международное морское агентство Leth на своей странице в одной из соцсетей.
(сс) Balou46
Суэцкий канал
«Судно Glory было снято с мели буксирами администрации Суэцкого канала», — говорится в сообщении.
Также указывается, что в связи с произошедшим ожидаются только «незначительные задержки» в движении судов по каналу.
Как передавало ИА REGNUM, ранее египетский портал Shorouk news сообщил, что сухогруз Glory, который застрял в Суэцком канале, не сел на мель, как сообщалось ранее, а сломался.