Сеул, 9 января, 2023, 12:55 — ИА Регнум. Пятеро граждан России, которые покинули страну после объявления частичной мобилизации, застряли в аэропорту Сеула, так как власти отказались предоставить им убежище, пишет газета The Korea Times.

Siqbal Международный аэропорт Инчхон. Сеул

В интервью изданию, 23-летний студент Бурятского университета рассказал, что ушел из дома ночью 24 сентября. Сначала он отправился в Монголию, затем вылетел на Филиппины, где пробыл несколько дней, а в середине ноября прибыл в Сеул. Гражданин России подал заявление о предоставлении статуса беженца, но власти его отклонили на этапе предварительной оценки. Сейчас студент живет в зале ожидания вылета в аэропорту Инчхона.

Как сообщает The Korea Times, в аналогичной ситуации оказались 30-летний уроженец Красноярска, который живет в аэропорту 80 дней, 31-летний житель Нальчика и еще двое российских граждан.

По сообщению издания, все пятеро подали жалобу в административный суд Инчхона на минюст Южной Кореи, призывая отменить решение об отказе им в статусе беженцев. В министерстве юстиции страны объясняли, что уклонение от призыва в армию не является уважительной причиной для предоставления статуса беженца.

Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России 21 сентября. Министр обороны страны Сергей Шойгу тогда заявил, что власти планируют призвать для участия в спецоперации 300 тысяч человек. 24 февраля 2022 года президент объявил о начале специальной военной операции. Владимир Путин заявлял, что России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно. Цель операции — защитить людей, которые подвергаются издевательствам со стороны киевского режима.