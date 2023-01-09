Минск, 9 января, 2023, 12:53 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с государственным секретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым 9 января вновь поднял вопрос о создании совместного медиахолдинга.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Когда-то мы обсуждали вопрос создания совместного медиахолдинга. Я понимаю, пресс-секретари Беларуси и России от этой работы почему-то отошли, оставив ее на рассмотрение то ли вам в одиночку <…>», — цитирует Лукашенко агентство Sputnik.

Также глава белорусского государства отметил, что создание союзного крупного медиахолдинга должно быть общим решением президентов Белоруссии и Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко на встрече с Мезенцевым вынес предложение об увеличении финансирования программ Союзного государства.