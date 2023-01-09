Москва, 9 января, 2023, 12:56 — ИА Регнум. В рамках освобождения Соледара Донецкой Народной Республики от подразделений ВСУ начались бои за здание городской администрации, находящейся в центре города. Об этом 9 января сообщает пресс-служба компании «Конкорд», ссылаясь на заявление главы организации Евгения Пригожина.

Иван Шилов ИА REGNUM ЧВК Вагнер

«Бойцы ЧВК «Вагнер» ведут ожесточённые бои за здание городской администрации», — говорится в сообщении.

При этом Пригожин категорически опровергает заявления, что в операции по освобождению города участвуют какие-либо другие подразделения, кроме данной ЧВК.

Тем, кто утверждает обратное, он предлагает посетить город и убедиться в этом лично.