Москва, 11 января, 2023, 13:11 — ИА Регнум. Несмотря на призыв к рождественскому перемирию, украинские военные не прекратили провокационные обстрелы российских территорий. Поставки вооружения Украине из западных стран, начавшееся более восьми лет назад, продолжаются. Уничтожение мирного населения Донбасса и задачи, стоящие перед участниками российской военной спецоперации, не дают никаких оснований останавливаться в борьбе с современным фашизмом.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

В ответ на преступный удар киевского режима по пункту временной дислокации российских военнослужащих в населенном пункте Макеевка командованием Объединенной группировки российских войск реализована операция возмездия. В результате массированного ракетного удара по пунктам временной дислокации подразделений ВСУ уничтожено более 600 украинских военнослужащих.

Особые успехи обозначились под Артёмовском и Соледаром. Там расположен стратегически важный транспортный узел, контроль над которым позволяет сформировать не только мощнейший оборонительный укрепрайон, но и прочный плацдарм для дальнейшего наступления в направлении Красного Лимана, Кременной и Сватово. Также открываются пути на Горловку, Краматорск, Славянск, Константиновку, Северск.

Даже западные кураторы Украины признают, что падение Артёмовска станет для Зеленского катастрофой и фактическим проигрышем всей военной кампании.

Подробности о ходе российской военной спецоперации на Украине — в транслцяии ИА REGNUM.

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