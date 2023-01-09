Варшава, 9 января, 2023, 12:49 — ИА Регнум. Сотрудникам спецслужб Польши повысят заработную плату. Пойти на такой шаг власти страны вынудила ситуация на Украине. Об этом в статье для Rzeczpospolita пишет обозреватель Изабелла Кацпшак.

Рене Магритт.Шпион. 1928

По её словам, конфликт на Украине обнажил недостаточное финансирование польской разведки и контрразведки, «это касается как ресурсов, так и кадров».

Читайте также: В Москве задержали агента СБУ с позывным «Малыш»

Так, ожидается, что уже с марта для сотрудников Агентства разведки в Варшаве будет предусмотрена надбавка в размере 31,5%. 6% территориальной надбавки за каждый день службы будут получать офицеры, «осуществляющие оперативно-разведывательные действия в рамках служебной командировки».

Таким образом министерство внутренних дел Польши и администрации хочет остановить волну увольнений со службы «подготовленных и опытных сотрудников спецразведки» и повысить мотивацию офицеров «ещё активнее участвовать в выполнении возложенных на них служебных обязанностей».

«Ситуация особенная, из-за конфликта на Украине у сотрудников спецслужб стало гораздо больше работы. Их роль сегодня крайне важна», — пояснил депутат польского Сейма Адам Шлапка.

Также в сюжете: Свыше 1,2 тыс. польских наёмников погибли в зоне СВО

Как добавил бывший сотрудник Агентства разведки Томаш Бронись, «большинство жён даже не знают, чем занимается их муж, не знают об этом и друзья сотрудников разведки».

«Приходится лгать ради дела. Это сложно и обременительно. И компенсацией, безусловно, должны быть высокие зарплаты», ― отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Сейм Польши готовится одобрить законопроект, легализирующий польских наёмников и их участие в конфликте на Украине. Документ должен освободить от уголовной ответственности поляков, поступивших на службу в ВСУ после 20 февраля 2014 года без разрешения польских уполномоченных органов.