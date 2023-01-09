Москва, 9 января, 2023, 12:46 — ИА Регнум. Законопроект, которым предлагается отменить сбор доверенностей от всех собственников помещений в многоквартирном доме для участия председателя совета дома в суде, внесен в Госдуму, сообщил глава думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов («Единая Россия»).

Иван Шилов, ИА REGNUM Суд

«Сегодня вносим законопроект, благодаря которому председателю совета МКД будет проще представлять интересы всех собственников в суде по вопросам управления домом и предоставления коммунальных услуг», — пояснил парламентарий в своем телеграм-канале.

По словам Пахомова, в настоящее время для этого требуется доверенность от всех собственников помещений. Этот процесс, отметил депутат, довольно сложный.

«Законопроектом предлагается ввести подобное представительство без дополнительного сбора доверенностей, если такое решение было принято общим собранием собственников», — добавил он.

Парламентарий считает, что для активных председателей советов многоквартирных домов изменения в законодательстве открывают возможности работать ещё эффективнее и оперативнее при защите законных прав и интересов жильцов дома.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, группой депутатов во главе с Пахомовым был внесен законопроект, которым предлагается дать возможность региональным операторам капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах централизованно закупать материалы и оборудование.