Женева, Швейцария, 9 января, 2023, 12:46 — ИА Регнум. Странам, наиболее пострадавшим от изменения климата, необходима поддержка к адаптации от этого явления. Помощь им должны оказать богатые государства, выполнив свои обязательства по предоставлению в общей сложности $100 млрд. Об этом заявил в ходе международной конференции по вопросу помощи Пакистану, которая проходит в Женеве, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Un.org Антониу Гутерреш

«Развитые страны должны выполнить свое обязательство по удвоению финансирования адаптации и срочно, без промедления достичь целевого показателя в 100 миллиардов долларов», — заявил Гутерреш.

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Напомним, летом 2022 года в результате разрушительных наводнений в Пакистане погибли свыше 1100 человек. Генсек ООН Антониу Гутерреш побывал у стране для оценки нанесенного стихией ущерба. США пообещали предоставить Пакистану $30 млн для ликвидации последствий разрушительных наводнений.