Луганск, 9 января, 2023, 12:47 — ИА Регнум. Руководство Украины намеренно обманывает оставшихся в Соледаре в Донецкой Народной Республике (ДНР) своих военнослужащих, заявляя о скором прибытии подкрепления в город. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Иван Шилов ИА REGNUM Киевский террористический режим

«Это не конспирация, а попытка убедить оставшиеся части, что процесс идет плановый», — сказал Филипоненко.

Он также добавил, что киевский режим уже не в первый раз убеждает свои войска в том, что они не в окружении, однако впоследствии такие войска попадают в окружение или сдаются.

Ранее Филипоненко сообщил, что в Соледаре в Донецкой Народной Республике (ДНР) наблюдается массовое отступление боевиков ВСУ.