Париж, 9 января, 2023, 12:46 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин произвёл на французского коллегу Эммануэля Макрона приятное впечатление, но глава Франции не верит в доводы российского лидера, касающиеся спецоперации. Об этом Макрон рассказал в эфире France 2.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон «Во-первых, когда с ним встречаешься лично, он не кажется неприятным человеком — вот такой парадокс».

Что касается политики, по мнению французского президента, Путин неоправданно начал спецоперацию на Украине.

В личном общении, отмечает Макрон, президент России «пытался объяснять, что Украина представляла для него угрозу». Путин объяснял, что европейцы и американцы угрожали безопасности России с территории Украины.

«Я думаю, что это неправда», — заявил Макрон. По его мнению, Путин объявил о спецоперации, чтобы вернуть территории и вновь расширить Россию. По словам Макрона, Путин пытается «вернуть очертания империи, которая когда-то существовала».

Добавим, что Макрон неоднократно заявлял, что намерен продолжать переговоры с Путиным, чтобы сохранять связь с Москвой, не терять возможность диалога.

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