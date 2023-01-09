Москва, 9 января, 2023, 12:41 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина (КПРФ) удивлена тому, что комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала законопроект о предоставлении ветеранам боевых действий бесплатной профессиональной медико-психологической помощи после окончания их служебного контракта.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«С удивлением прочитала про решение правительства отказать в поддержке законопроекта о предоставлении психологической помощи ветеранам боевых действий», — отметила Останина в телеграм-канале.

Несмотря на то, что проект закона был внесен представителями ЛДПР, депутат считает, что такая помощь, «безусловно, необходима, равно как и принятие полноценного закона о психологической помощи всем нуждающимся в ней гражданам нашей страны».

«А экономить на психологической поддержке тех, кто нуждается в ней как в воздухе, это экономить на основах национальной безопасности, господа либералы из правительства», — заключила Останина.

Правительственная комиссия отметила, что вопрос предоставления психологической помощи законом уже отрегулирован, предлагаемая инициативой мера является избыточной. В проекте отзыва также отмечается, что «военнослужащие после выполнения ими задач, неблагоприятно отражающихся на состоянии здоровья, при наличии показаний к медико-психологической реабилитации подлежат бесплатной медико-психологической реабилитации продолжительностью до 30 суток», пишет ТАСС.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, законопроект о бесплатной медико-психологической помощи для участников специальной военной операции после окончания служебного контракта разработали депутаты Госдумы фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким и Ярославом Ниловым.

Бесплатная медико-психиатрическая помощь будет предоставляться бесплатно ветеранам, членам семей погибших инвалидов войны, участникам Великой Отечественной войны и ветеранам боевых действий. Законопроектом также предлагается инвалидам боевых действий и участникам боевых действий при наличии показаний предоставить право на медико-психологическую реабилитацию.