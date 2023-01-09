Афины , 9 января, 2023, 12:38 — ИА Регнум. Рассадником скандалов и коррупции, в котором очень часто законы и инструкции пишут под диктовку лобби, является Европейский союз. Об этом говорится в опубликованном 9 января Коммунистической партией Греции (КПГ) документе «Решение центрального комитета о ситуации и предвыборной борьбе», где в том числе даётся оценка ряду событий в Греции и Европе.

Giorgos Zachos/Zuma\TASS Коммунистическая партия Греции

«Скандал с бывшим депутатом Европарламента от (греческой партии) ПАСОК-КИНАЛ Евой Кайли раскрывает истинное лицо ЕС как европейского союза деловых интересов и лобби, который является рассадником скандалов и коррупции», — отмечается в нём.

Также указывается, что КПГ на протяжении многих лет ведёт разоблачение фактов и документов по поводу деятельности таких лоббистов и «кровных связей», которые сложились у последних с Евросоюзом и его институтами.

Кроме этого, отмечается, что такого рода скандалы — это неединичное и нередкое явление в ЕС, так как в рамках сообщества и Европейского парламента имеются институционализированные предпринимательские лобби, численностью порядка 25–30 тысяч человек, включая неофициальных представителей.

«В законодательных текстах Европейского парламента директивы и конкретные формулировки очень часто пишутся напрямую или диктуются представителями таких лобби, а затем подписываются и вносятся в качестве поправок депутатами Европарламента», — поясняется в документе.

«Эту гниль «отмыли» депутаты Европарламента от (греческих партий) «Новая демократия», СИРИЗА, ПАСОК-КИНАЛ и «Греческое решение», приняв резолюцию, где цинично признаётся, что «способность лобби влиять на принятие решений в парламенте путем аргументации является жизненным элементом европейской демократии», — добавляется в нём.

При этом указывается, что, как считает КПГ, такие разоблачения нужно использовать для понимания того, что «это и есть гнусная «европейская демократия» и «европейские ценности», о которых говорят другие партии ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Европейского парламента от Ирландии Мик Уоллес рассказал о жажде войны в Евросоюзе.