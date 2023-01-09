Уфа, 9 января, 2023, 12:36 — ИА Регнум. В Уфе выросло число погибших при пожаре в трехэтажном доме, сообщает ГУМЧС по Башкирии в телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

«В ходе разбора места пожара, произошедшего в Уфе по улице Егора Сазонова, к сожалению, обнаружено тело третьего погибшего», — говорится в сообщении ведомства.

Следователи уточняли, что причиной пожара могла стать неисправная электропроводка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Уфе при пожаре в многоквартирном доме погибли два человека. В одноподъездном здании, в котором располагалось 15 квартир, произошло сильное задымление. Огнеборцам удалось локализовать открытое горение.