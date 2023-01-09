Москва, 9 января, 2023, 12:32 — ИА Регнум. Советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин в интервью РИА Новости 9 января выступил с предложением воссоздать контрразведывательную организацию «Смерш», учрежденную в 1943 году и распущенную 4 мая 1946 года.

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«Мы все прекрасно понимаем, кто должен был услышать это обращение. <…> На этом фоне появилась новая волна призывов и выступлений так называемой «российской интеллигенции», которые точно так же можно расценивать как измену Родине, как призывы к свержению государственного строя», — заявил Гагин, комментируя обращение Государственного департамента США к россиянам.

Советник Дениса Пушилина выразил мнение, что пришло время переиздать приказ Сталина о создании «Смерш» — организации, призванной для борьбы с диверсантами и предателями в годы Великой Отечественной войны.

Ранее предложение о воссоздании контрразведывательной организации «Смерш» поднимал депутат Государственной думы от «Единой России» Андрей Гурулев.