Варшава, 9 января, 2023, 12:20 — ИА Регнум. В Киеве ждут весны, когда на территорию Западной Украины могут войти польские войска. Они займут важные позиции на западе страны, и тогда генштаб ВСУ сможет развернуть полномасштабные действия по всей стране — от Донбасса до Крыма. Такое мнение высказала журналист польского издания Niezależny Dziennik Polityczny Ханна Кремер.

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По её словам, в настоящее время планы главы разведслужбы минобороны Украины Кирилла Буданова о масштабном наступлении, которое он анонсировал на весну 2023 года, на Западе не считают реальными. Его заявление было сделано якобы для того, чтобы поддержать боевой дух ВСУ и создать позитивный образ власти у украинцев.

Ни о каких масштабных действиях в настоящее время говорить не приходится, считает журналист, так как Генштаб ВСУ не в состоянии создать ядро для новых наступлений из-за ситуации в районе Бахмута и Кременной.

По словам Кремер, в Польше ведется тайная мобилизация и проводятся военные учения для молодежи, на Украину съезжаются иностранные наемники. На весну намечены учения Войска Польского, которые продлятся 33 дня. Ближе к границам Украины перебрасывается военная техника, направляются в соседнюю страну обученные группы.

Ранее эксперты сообщали о готовящейся в Польше мобилизации до 200 тысяч человек. Они будут собраны к марту и направлены на 33-дневные «учения», которые на самом деле будут вторжением на Украину. При этом юридические основания для вторжения, мол, уже приняты в виде закона Верховной рады, обеспечивающего польским гражданам особое положение на Украине (в том числе и возможность осуществлять правоохранительную деятельность).