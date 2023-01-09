Москва, 9 января, 2023, 12:24 — ИА Регнум. Тенденция к росту дневной температуры в Москве сохранится в течение всей недели, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

Владимир Югасов ИА REGNUM Москва

Ожидается, что температура воздуха днём продержится до минус 12 градусов, а уже к концу недели температура поднимется до минус 3 градусов.

По словам синоптика, ночь 10 января ожидается довольно морозной, в Москве минус 16–18 градусов, по Московской области температура составит до минус 21 градуса и дневная температура — около минус 12 градусов. Будет усиливаться юго-восточный ветер.

Татьяна Позднякова отметила, что в Москве будет происходить рост температуры на 3–4 градуса по отношению к предыдущим суткам.

«Уже к концу недели атмосферное давление чуть понизится. Мороз сохранится, но значительно ослабеет», — рассказала синоптик, добавив, что к концу недели минимальная температура воздуха ожидается порядка минус 5–10 градусов, дневная температура — минус 3–8 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 9 января температура воздуха, по прогнозам синоптиков, составит около 25 градусов мороза, на дорогах местами будет гололедица. В Подмосковье похолодает до минус 30 градусов.