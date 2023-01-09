Анкара, 9 января, 2023, 12:29 — ИА Регнум. Анкара не позволит Греции расширить морские границы в Эгейском море. Это заявление 9 января сделал министр обороны Турции Хулуси Акар, встречаясь с представителями командования турецких военно-морских сил, передаёт телеканал TRT.

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«Мы не допустим расширения границы территориальных вод с нынешних шести миль до 12 миль», — сказал Акар.

Он также назвал необоснованными обвинения Афин в том, что Анкара продвигает «неосманизм» и «экспансионизм». По мнению министра, Турция старается решать проблемы в рамках диалога.

«Турция никому не угрожала и не угрожает, в том числе Греции. Она является сильным, надёжным союзником по НАТО», — подчеркнул глава военного ведомства.

Напомним, споры Греции и Турции о морских и воздушных границах в Эгейском море длятся с 70-х годов ХХ века. Турция расширила свои территориальные воды до 12 миль, но грозит начать войну, если Греция поступит также. Страны были на грани вооружённого конфликта в 1987 и 1996 годах.