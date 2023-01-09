Санкт-Петербург, 9 января, 2023, 12:24 — ИА Регнум. Двое молодых людей и девушка задержаны в Петербурге по подозрению в незаконном лишении свободы 13-летнего учащегося седьмого класса одного из городских лицеев. Подростка похитили 4 января, вывезли на машине в пригород, избили, поставили на колени, облили горючей жидкостью и угрожали поджечь.

Clker-Free-Vector-Images Похищение

Как сообщили в Следственном комитете РФ, похищению предшествовала банальная уличная драка в Красносельском районе, в ходе которой кто-то из её участников применил перцовый баллончик к проходившему мимо 20-летнему подозреваемому, работающему маляром.

После драки этот молодой человек с приятелями на остановке общественного транспорта избили подростка, обвинив его в применении баллончика, затолкали в автомобиль и вывезли за город к одному из домов по Аннинскому шоссе.

«Когда подросток вышел из автомобиля, они вновь избили его, поставив на колени, после чего их соучастница также нанесла несколько ударов по голове и туловищу и облила его спиртосодержащей жидкостью. Затем несовершеннолетнего отпустили, в настоящее время он находится на амбулаторном лечении», — рассказали в СКР.

По поручению главы СКР следственным отделом по Красносельскому району ГСУ СКР по Санкт-Петербургу было возбуждено уголовное дело по пунктам «а, д» части 2 статьи 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы»). Оперативниками 8 января были установлены и задержаны два местных жителя в возрасте 18 и 20 лет, а также их 19-летняя знакомая, решается вопрос об избрании им меры пресечения и предъявлении обвинения.