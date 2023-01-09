Москва, 9 января, 2023, 12:19 — ИА Регнум. Самоходные артиллерийские установки «Мста-С» Центрального военного округа нанесли удар по скоплению живой силы и техники ВСУ в зоне спецоперации. Кадры работы расчётов артиллерии показало Министерство обороны России.

Василий Иванов ИА REGNUM Батарея самоходных гаубиц «Мста-С»

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Снаряды калибра 152 мм, выпущенные из гаубиц, способны поразить цель на расстоянии до 25 км, указали в оборонном ведомстве.

«Удар и мгновенная смена позиций. Для корректировке огня используют беспилотники», ― говорится в материале.

Также отмечается, что точность огня обеспечивают передовые корректировщики из числа военнослужащих подразделений разведки и операторов беспилотных летательных аппаратов.

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В Минобороны России подчеркнули, что слаженные и эффективные действия артиллеристов препятствуют переброске резервов противника и поддерживают наступательные действия сухопутных войск на всех направлениях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство обороны России поделилось в своём телеграм-канале видео, в котором военнослужащий показал, как осуществляется боевая работа расчётов 152-мм буксируемой пушки «Гиацинт-Б».