Москва, 9 января, 2023, 13:15 — ИА Регнум. В отношении актера Артура Смольянинова, снявшегося в ряде сериалов и таких известных фильмах, как «9 рота», «Жара», «1612», глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Как сообщает 9 января 2023 года телеграм-канал СКР, причиной стали высказывания актера.

Артем Геодакян/ТАСС Артур Смольянинов

В одном из интервью Смольянинов заявлял о готовности участвовать в конфликте на стороне Украины и отмечал, что ему наплевать на Россию.

На слова Смольянинова обратили внимание российские политики. Например, зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов заявил, что актёр наговорил себе на срок и его следует арестовать, как только он попадёт в Россию.

По словам депутата Госдумы Султана Хамзаева («Единая Россия»), у таких актёров должно быть незамедлительное аннулирование контрактов по всем государственным заказам.

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«Фактически превратившись в миграционного бомжа, Артур прибыл в Прибалтику. Понятно, что это было сделано по согласованию с западными политическими кураторами. Ведь критиковать собственную страну из США или западной Европы — привилегия максимально медийных и богатых. Остальные отправляются в Польшу или Прибалтику. Так как источников заработка у Артура нет, он, по всей видимости, согласился публично выступать с критикой в адрес России и СВО за кусок хлеба», — отметила депутат Алтайского краевого законодательного собрания Евгения Боровикова («Справедливая Россия — За правду»). По её словам, у таких, как Смольянинов, воевать «кишка тонка»: «Они могут только вякать, находясь за границей, показывая свою гнилую натуру».

«В кейсе «страдающий артист Артур против путинской тирании и тупого русского быдла» интересен не только сам Смольянинов. Точнее, он вообще не интересен. Он просто открывает рот, чтобы произнести банальные до ужаса глупости. Впрочем, весь российский либеральный нарратив — это банальные глупости. Интересно, что это интервью он даёт «Новой газете». Теперь с приставкой «Европа», — отметил в своем телеграм-канале российский журналист Андрей Медведев.

Цитата из к/ф «9 рота». Реж. Фёдор Бондарчукю 2005. Россия Артур Смольянинов

С предателями, желающими гибели своему Отечеству, нужно действовать по «особым правилам военного времени», считает зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он обратил внимание на дискуссию о том, как реагировать на антироссийские заявления уехавших из страны людей — «по закону» или «по справедливости»:

«Конечно, только по закону. А вот если закон не работает или не достигает цели, то по особым правилам военного времени. Вспомним опыт Великой Отечественной, да и других стран».

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Напомним, признание о том, что готов участвовать в боевых действиях на стороне Украины, покинувший Россию актёр Артур Смольянинов сделал в интервью изданию «Новая газета Европа» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), доступном для просмотра на YouTube. Актёр рассказал, что находится в Латвии, проходит кастинги в рекламных агентствах. Он раскритиковал своего крёстного отца, артиста Ивана Охлобыстина, за поддержку российской спецоперации на Украине.

Тем временем актёр Сослан Фидаров, снимавшийся с Артуром Смольяниновым в «9 роте», ответил коллеге на угрозу убить его на поле боя:

«По поводу того, что ты на поле боя меня пристрелишь: Артур, мы оба понимаем, что этого ты никогда не сделаешь только потому, что на поле боя тебя никогда не будет».

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