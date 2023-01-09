Лондон, 9 января, 2023, 12:16 — ИА Регнум. Под запрет может попасть в Британии пластмассовая посуда, пишет Guardian. Запрет продвигает британское министерство по защите окружающей среды.

Dennis Одноразовая посуда

Запрет будет действовать в Англии, где ежегодно используется порядка 1,1 млрд одноразовых тарелок и 4,25 млрд одноразовых пластиковых столовых приборов. На переработку, отмечает издание, идёт не более десяти процентов отходов от использованной посуды.

Поводом к нововведению стала публикация итогов обсуждений, которые министерство проводило с ноября 2021 года по февраль 2022 г.

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