Москва, 9 января, 2023, 12:12 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым вынес предложение об увеличении финансировании программ Союзного государства Белоруссии и Российской Федерации.

Иван Шилов ИА REGNUM Союзное государство

«Сокращать ни в коем случае нельзя. Надо только увеличивать финансирование, положив в основу наиболее актуальные принципы и направления нашей работы в экономике: импортозамещение и так далее», — цитирует Лукашенко агентство БелТА 9 января.

Также президент Белоруссии отметил, что успешная реализация отраслевых программ должна быть и оставаться главным вопросом в двусторонней повестке.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сообщалось о прибытии сил российской авиации в Белоруссию.