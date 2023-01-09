Москва, 9 января, 2023, 12:11 — ИА Регнум. Политический кризис в Бразилии должен быть разрешён в рамках конституции страны, предложение «играть не по правилам» там не прошло, отметил глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас.

Пресс-служба Совета Федерации РФ Андрей Клишас

«Хорошо, что в Бразилии предложение «играть не по правилам», без оглядки на Конституцию — не прошло», — констатировал Клишас в телеграмм-канале.

В целом, по убеждению сенатора, политический кризис в Бразилии должен быть разрешён в рамках конституции страны.

«Госпереворот не может быть легитимным выходом из политического кризиса, это справедливо как для Бразилии, так и для Украины (правда в 2014 году Запад госпереворот и захват правительственных зданий на Украине поддержал, что и привело к гражданской войне и фактическому распаду Украины)», — рассуждает парламентарий.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, в столице Бразилии проходили массовые протесты сторонников бывшего главы государства Жаира Болсонару. Полиция применила против протестующих шумовые гранаты и слезоточивый газ. Президент Бразилии Лула да Силва объявил в столице режим ЧС до конца месяца в связи с беспорядками. Странными и бессмысленными назвал вице-спикер Совфеда Константин Косачёв беспорядки в Бразилии.