Каир, 9 января, 2023, 12:08 — ИА Регнум. Сухогруз Glory, который застрял в Суэцком канале, не сел на мель, как сообщалось ранее, а сломался. Об этом 9 января сообщает египетский портал Shorouk news со ссылкой на заявление главы администрации канала Усамы Раби.

H Nawara Суэцкий канал

«Глава Управления Суэцкого канала генерал-лейтенант Усама Раби заявил новостному сайту «Аль-Айн», что судно сломалось и не село на мель», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что также Раби указал, что в данный момент ведутся попытки отбуксировать сломавшееся грузовое судно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что грузовое судно село на мель в Суэцком канале в Египте.