Канберра, 9 января, 2023, 12:08 — ИА Регнум. Власти Австралии окажут помощь пострадавшим от наводнений на западе страны, сообщила вещательная корпорация ABC.

DIEGO FEDELE/EPA/AP/ТАСС Наводнение в штате Виктория на юго-востоке Австралии. 15.10.2022

Премьер-министр страны Энтони Альбанезе объявил о выделении средств для помощи пострадавшим от наводнений на западном побережье страны. По его словам, потребуются большие вложения для восстановления инфраструктуры.

В ходе поездки по отдаленным районам округа Кимберли в штате Западная Австралия Энтони Альбанезе признал, что пока не может назвать точную сумму, необходимую для возмещения ущерба. По сообщению, жители пострадавших в Австралии территорий смогут рассчитывать на гранты в размере около семи тысяч долларов США для восстановления поврежденных домов. Власти также обещают компенсировать стоимость пострадавшего имущества.

Напомним, 4 января 2023 года в результате наводнений в Австралии, вызванных проливными дождями, оказался почти полностью затоплен Фицрой-Кроссинг, где проживает около 1,2 тыс. человек. Жители города были эвакуированы. Для устранения последствий бедствия власти страны задействовали военнослужащих.