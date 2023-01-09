Осло, 9 января, 2023, 12:02 — ИА Регнум. Бывший член Международного олимпийского комитета от Норвегии Герхард Хейберг заявил, что европейские страны могут бойкотировать Олимпийские игры 2024 года в случае допуска к участию в них спортсменов из России.

Ольга Шклярова ИА REGNUM МОК

«<…> Да, соседи Украины, европейские страны вполне могут пойти на бойкот. Западу не стоит решаться идти в этом ложном направлении», — цитирует Хейберга издание Inside the Games.

Также экс-член МОК отметил, что на данный момент неуместно разрабатывать план условий для включения российских спортсменов в международные соревнования.

Летние Олимпийские игры 2024 года пройдут во Франции с 26 июля по 11 августа. Помимо Парижа, Олимпиада затронет Бордо, Нант, Лион, Сент-Этьен, Ниццу и Марсель.

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник «Пари Сен-Жермен», а также победитель Олимпийских игр 2000 года в составе сборной Камеруна по футболу Модест М’Бами умер в возрасте 40 лет в результате сердечного приступа.