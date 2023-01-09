Барнаул, 9 января, 2023, 12:00 — ИА Регнум. Согласно предварительным данным, причиной пожара в торгово-сервисном центре в Барнауле стала аварийная работа электросети. Об этом 9 января сообщили в экстренных службах.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

«Предварительной причиной пожара стала аварийная работа электросети. Очаг возгорания находился на складе на третьем этаже здания», — приводит слова представителя экстренных служб ТАСС.

Также указывается, что последняя проверка требований пожарной безопасности в указанном здании была проведена осенью 2021 года и в ходе неё было выявлено семь нарушений, которые собственник должен был устранить до июня 2022 года, однако последний добился отсрочки исполнения этого предписания до 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в процессе тушения огня в торгово-сервисном центре в Барнауле пострадал боец пожарной охраны.