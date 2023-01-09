Харьков, Украина, 9 января, 2023, 11:58 — ИА Регнум. О взрывах на территории Харьковской области сообщает 9 января украинский телеграм-канал «Политика страны».

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Добавим, что в Харьковской области в 11:51 мск объявили воздушную тревогу — второй раз за день. Ранее воздушная тревога в этом украинском регионе была объявлена в 10:40 мск, а затем отменена.

Также воздушную тревогу повторно объявили в Полтавской и Днепропетровской области и в контролируемой Киевом части Запорожской области.

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