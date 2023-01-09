Уфа, 9 января, 2023, 11:57 — ИА Регнум. В Уфе при пожаре в многоквартирном доме погибли два человека. Об этом 9 января сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.

Николай Хижняк ИА REGNUM Пожар

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«В ходе разбора места пожара, по состоянию на 6:00, обнаружены фрагменты тел двух погибших», ― говорится в сообщении и ведомства в телеграм-канале.

В настоящее время разбор конструкций продолжается. На месте работают 45 человек и 14 единиц техники.

Напомним, сообщение о возгорании в доме по ул. Сазонова, 30а в Уфе поступило на пульт дежурного вечером 8 января. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что горит деревянный трёхэтажный жилой дом. В одноподъездном здании, в котором располагалось 15 квартир, происходило сильное задымление. огнеборцам удалось локализовать открытое горение. Причина пожара устанавливается.

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На месте развёрнут мобильный пункт обогрева. В случае необходимости администрация города пообещала предоставить погорельцам временное жильё.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в жилом многоквартирном доме в Уфе случился 26 июля. На восьмом этаже горела лоджия. До прибытия пожарных подразделений самостоятельно эвакуировались 11 человек, в том числе шесть детей. Ещё одного взрослого и ребёнка спасли пожарные.