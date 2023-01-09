Белгород, 9 января, 2023, 11:50 — ИА Регнум. В Белгородской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в понедельник, 9 января, сообщается в telegram-канале «Жесть Белгород».

Иван Шилов ИА REGNUM Белгород

Отмечается, что над Белгородом в 10:10 по местному времени [совпадает с мск — ред.] раздался хлопок, а также в небе появился след от снаряда. На данный момент власти Белгородской области не комментировали эту ситуацию.

Накануне, 8 января, вооруженные силы Украины обстреляли село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе региона. В результате обстрела был поврежден ангар для выращивания птицы.

Ранее глава региона Вячеслав Гладков сообщал, что в Белгородской области продлен высокий (желтый) уровень террористической опасности до 20 января 2023 года.