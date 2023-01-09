Варшава, 9 января, 2023, 11:47 — ИА Регнум. Отказ Германии обсуждать вопрос военных репарации станет «большой проблемой» для Берлина. Об этом заявил в эфире польского радио заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.

Мартирос Сарьян. Гиены. 1909

«Германия захочет сесть за стол переговоров и в ходе этих переговоров размывать этот вопрос, при этом делая вид, что они демонстрируют добрую волю. А мы, однако, имеем дело с высокомерием», — отметил Павел Яблоньский, добавив, что немецкое государство несет ответственность за преступления Третьего немецкого рейха.

По словам Павла Яблоньского, ответ будет для Германии большой имиджевой проблемой.

«Им будет очень стыдно за это», — пояснил заместитель министра иностранных дел Польши.

Напомним, власти Польши требуют от Германии около $1,3 трлн в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В Германию по линии МИД была направлена в октябре соответствующая нота. В Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше.

Читайте также: Шольц пугает Польшу пересмотром границ