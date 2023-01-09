Москва, 9 января, 2023, 11:48 — ИА Регнум. Косатка Нарния умерла в Москвариуме, сообщили в пресс-службе организации. 17-летняя Нарния была самой старшей представительницей семьи косаток Москвариума.

moskvarium.ru Касатка Нарния

«Уход Нарнии — невосполнимая утрата для всего коллектива Москвариума», — говорится в сообщении.

В поведении и медицинских показателях животного до последнего дня «не было никаких признаков болезни или недомогания». Как оказалось, касатка умерла от острого заворота кишечника.

Отмечается, что этой патологии очень часто подвержены зубатые киты, включая косаток, причём заворот кишечника встречается «как у диких косаток и дельфинов, так и у животных, живущих в искусственных условиях».