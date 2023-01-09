Берлин, 9 января, 2023, 11:45 — ИА Регнум. Канцлер ФРГ Олаф Шольц поддержал президента Бразилии Лулу да Силву, негативно отозвавшись об атаках протестующих в стране. Соответствующую публикацию Шольц сделал на своей странице в соцсети Twitter 9 января.

Heinrich-Böll-Stiftung Олаф Шольц

«Ужасные кадры приходят к нам из Бразилии. Насильственные нападения на демократические институты — это атака на демократию, которую нельзя терпеть»‎, — написал Шольц.

Политик также заверил, что искренне поддерживает Лулу да Силву в столь непростой момент.

Напомним, протесты против президента Лулу да Силвы вспыхнули 8 января. Сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару захватили здание конгресса в столице страны, потребовав отставки да Силвы.