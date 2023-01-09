Москва, 9 января, 2023, 11:42 — ИА Регнум. Российский певец Филипп Киркоров прокомментировал внесение его в санкционный список Киева и опубликовал видеоклип на свою песню «Просто подари», в одном из эпизодов которого он даёт подзатыльник главе киевского режима Владимиру Зеленскому. Он написал об этом 9 января на своей странице в одной из соцсетей.

Дарья Драй ИА REGNUM Филипп Киркоров

Как отметил российский артист, его «старый товарищ и партнёр по съемочной площадке слишком сильно вошел в роль» в присылаемом ему из-за океана сценарии, ведущем его и «доверенную» ему страну к пепелищу.

«Мне очень жаль и его, и близких мне людей с Украины, к сожалению, фанатичные люди, захватившие пропагандистские и новостные повестки, не дают людям услышать своих родственников, друзей и другие альтернативные мнения, и новости. А пока мне повезло, запретили всего лишь мои песни, да, Зайка моя», — написал он в своём сообщении.

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Также Киркоров прикрепил к своему сообщению клип на песню «Просто подари» с моментом, в котором будущий на тот момент глава режима Киева получает от него подзатыльник, чтобы Зеленский, по сценарию, сидел ровно и не крутился перед объективом камеры. На фоне это в песне звучат слова: «Вызову весь мир на войну. И когда с победой вернусь».

Как сообщало ИА REGNUM, 7 января в Киеве опубликовали новый санкционный список, в который наряду с Киркоровым вошли такие российские деятели культуры, как Никита Михалков, Полина Гагарина, Евгений Петросян, Анна Нетребко и другие.