Генсек ОБСЕ Хельга Шмид не хочет исключать Россию из состава организации

Москва, , 13:12 — REGNUM Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в лице генсека организации Хельги Шмид высказалась за то, чтобы Россия осталась членом ОБСЕ. Как пишет 9 января 2023 года Welt, Шмид назвала ОБСЕ единственной структурой по безопасности, «в которой все, кто имеет значение для европейской архитектуры безопасности, сидят за одним столом». По её словам, переговоры в рамках работы ОБСЕ — это не обмен любезностями.

ОБСЕ Иван Шилов © ИА REGNUM

Что и как обсуждают в данной организации, без иронии воспринимать сложно. Так, представитель российского МИД Мария Захарова привела в пример проведённое в конце 2022 года ОБСЕ заседание «по ситуации на Корейском полуострове»:

«То, что у западников не всё хорошо с географией, мы уже поняли. Но хотя бы своих собственных членов они посчитать могли? Ни Северная, ни Южная Корея в ОБСЕ не входят. Тогда следующий вопрос: зачем? Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе имеет такое же отношение к ситуации вокруг межкорейского урегулирования, как кимчхи к овсянке. Если не меньше. Ладно бы на пространстве ОБСЕ были решены все вопросы. ОБСЕ провалила свою главную миссию — обеспечение безопасности и сотрудничества в Европе. Ни того, ни другого нет. И развалило десятилетиями создававшуюся архитектуру баланса сил и взаимодействия как раз западное крыло ОБСЕ, а не какие-то внешние силы».

Жозеп Боррель © STEPHANIE LECOCQ/EPA//ТАСС

В начале декабря 2022 года Жозеп Боррель предложил обсудить в ОБСЕ создание суда над Россией. По словам главы внешнеполитической службы ЕС, специальный трибунал в том числе будет опираться на доказательства, собранные Генпрокуратурой Украины. Боррель призвал Россию «заплатить», подчеркнув, что Евросоюз уже заблокировал суверенные резервы Центробанка на 300 миллиардов евро, а также частные активы российских предпринимателей.

Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич на сессии глав МИД стран — участниц ОБСЕ в польской Лодзи заявил, что в настоящее время задачи организации свелись к тому, чтобы «наказать и сдерживать» Россию.

Напомним, заседание глав МИД государств — членов ОБСЕ состоялось в декабре 2022 года. Тогда власти Польши отказались пускать на мероприятие министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Сергей Лавров Василий Иванов © ИА REGNUM

Читайте также: Россия верит, что у ОБСЕ есть будущее — постпред РФ

По мнению главы российского МИД, в последнее время ОБСЕ пребывает в «глубочайшем кризисе» и стала «ареной пропагандистских баталий» Запада:

«Площадку воспринимают как инструмент продвижения коллективных интересов», — сказал он в интервью РИА Новости и напомнил, что изначально ОБСЕ создавалась как место для равноправного диалога и сотрудничества. Дипломат отметил, что если Москва вернётся к совместной работе с западными странами, то вестись она будет на новых началах, так как прежние подходы «больше не работают».

Читайте также: Генсек ОБСЕ заявила, что Россия должна остаться членом организации

Политика ОБСЕ была во время председательства Польши подчинена её интересам. Организацию превратили в «токсичное место» для сведения счетов, заявил 17 декабря директор четвёртого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон. Он подчеркнул, что Варшава продемонстрировала то, какой не должна быть страна — председатель ОБСЕ.

Миссия ОБСЕ на Донбассе. 2022 © Валентин Спринчак/ТАСС

«Когда пройдёт русофобская истерия, мы будем готовы сообща восстанавливать работу в ОБСЕ. Но делать это придётся на новых началах, поскольку прежние подходы себя основательно дискредитировали», — считает Александр Лукашевич.

Читайте также: В МИД РФ заявили, что председательство Польши в ОБСЕ испортило организацию

Читайте также: Захарова: председательство Польши забивает в ОБСЕ последний гвоздь

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря 2022 года украинский МИД выступил за исключение России из ОБСЕ.

Читайте также: Россия верит, что у ОБСЕ есть будущее — постпред РФ

Читайте также: Генсек ОБСЕ заявила, что Россия должна остаться членом организации