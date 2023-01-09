Симферополь, 9 января, 2023, 11:39 — ИА Регнум. Советник главы Республики Крым по информационной политике Олег Крючков отметил активизацию украинских спецслужб в новогодние праздники для дезинформации по тематике региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Новый год начался с активизации работы украинских спецслужб в информационном поле. Одно из главных направлений — Крым. <…> Вбрасывается разная ложная информация», — говорится в сообщении, опубликованном в понедельник, 9 января, в telegram-канале Крючкова.

Также советник главы региона отметил, что пользователям соцсетей необходимо соблюдать информационную гигиену, проявлять бдительность, а также доверять официальным СМИ и источникам.

Ранее сообщалось, что правительство России поддерживает инициативу о приравнивании карт, оспаривающих территориальную целостность Российской Федерации, к экстремистским материалам.