* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 9 января, 2023, 11:38 — ИА Регнум. Борис Зимин* ― физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

David Krikheli Борис Зимин

Предприниматель и общественный деятель Борис Зимин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) объявлен правоохранительными органами в розыск. Об этом сообщается в базе МВД РФ 9 января.

«Зимин Борис Дмитриевич (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), 24 ноября 1968 года рождения. Разыскивается по статье УК РФ», ― говорится в сообщении.

Что именно вменяется в вину предпринимателю, не уточняется.

В пресс-службе Тверского суда Москвы в беседе с «Известиями» сообщили, 11 января будет рассмотрен вопрос о заочном аресте бизнесмена по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Напомним, Борис Зимин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), сын сооснователя компании «Вымпелком» Дмитрия Зимина, проживает за рубежом. Он известен как один из самых влиятельных спонсоров ФБК (признан в РФ иноагентом) Алексея Навального.