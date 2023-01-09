Москва, 9 января, 2023, 11:54 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя ГСУ СКР по Санкт-Петербургу Марине Парастаевой представить оперативный доклад о проверочных мероприятиях по информации о застройке территории санатория «Сестрорецкий курорт». Об этом 9 января сообщили в пресс-службе ведомства.

kurort.ru Санаторий «Сестрорецкий курорт»

Жители Санкт-Петербурга опасаются, что существующий более ста лет и пользующийся популярностью санаторий в Курортном районе на берегу Финского залива вскоре перестанет существовать, а его территория будет застроена элитным жильем.

В октябре 2022 года Бастрыкин поручил городскому следственному управлению провести проверку после информации о том, что вместо ряда санаторных корпусов уже возведены здания апарт-отелей. Теперь же глава СКР ждет от петербургских коллег доклад о проведенных проверочных мероприятиях и принятых решениях.

«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении пресс-службы СК России.

Сестрорецкий курорт известен в России с 1898 года. Главными целебными факторами курорта остаются собственные месторождения минеральной воды и лечебной грязи, уникальный микроклимат, бассейн с минеральной водой и атмосфера побережья Финского залива. Санаторий ежегодно принимает до 20 тыс. пациентов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2022 года депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга одобрили приватизацию санатория «Белые ночи», находящегося на берегу Финского залива в Курортном районе города.