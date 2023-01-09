Нью-Дели, 9 января, 2023, 11:33 — ИА Регнум. В Индии начали производство легкого многоцелевого вертолета, сообщает 9 января министр обороны страны Раджнатх Сингх в Twitter.

Alexander Flühmann Самолёт Airbus C-295

«Индия уже производит внутри страны легкие боевые самолеты. Начато производство легких многоцелевых вертолетов», — написал министр.

Раджнатх Сингх напомнил о подписании контракта по сборке на индийских предприятиях транспортных самолетов средней грузоподъемности C-295.

Министр обороны Индии также подчеркнул, что обилие квалифицированной рабочей силы привело к созданию процветающей инновационной экосистемы со стартапами в области высоких технологий. Индия, по словам министра, будет и дальше укреплять оборонный потенциал, наращивая, в частности, производство беспилотных летательных аппаратов, кибертехнологий, искусственного интеллекта, радаров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Индия является единственным государством, которое смогло получить выгоду от конфликта на Украине благодаря поставкам нефти из России.