Луганск, 9 января, 2023, 11:39 — ИА Регнум. В Соледаре в Луганской Народной Республике (ЛНР) наблюдается массовое отступление боевиков ВСУ. Об этом 9 января заявил официальный представитель Народной милиции республики Иван Филипоненко в эфире телеканала «Россия-24».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«В Соледаре отмечаем массовое бегство противника из городской застройки. Основу обороны украинских войск на данном участке составляла 61-я отдельная механизированная бригада», — заявил Филипоненко.

Кроме того, Филипоненко добавил, что диверсанты активизировались на линии соприкосновения в ЛНР, однако обстановку удается контролировать.

Ранее стало известно, что в результате обстрелов территории ЛНР со стороны киевских нацистов один мирный житель и ещё двое, включая одного ребёнка, получили ранения.