Москва, 9 января, 2023, 11:29 — ИА Регнум. Небольшой снег и лёгкий мороз ожидаются в Москве на старый Новый год. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Владимир Югасов ИА REGNUM Небольшой снег и лёгкий мороз в Москве

«По предварительным расчётам, новогодняя ночь по юлианскому календарю будет мягкой», — сообщил Вильфанд в интервью ТАСС.

Согласно прогнозу, в Москве в ночь на 14 января ожидается температура в районе — 2…–5°С. Кроме того, может пойти «небольшой снежок».

В выходные днём будет примерно ноль градусов в Москве. Ожидается, что всю неделю дневные температуры будут повышаться.