В Москве на старый Новый год прогнозируют небольшой снег
Москва, 9 января, 2023, 11:29 — ИА Регнум. Небольшой снег и лёгкий мороз ожидаются в Москве на старый Новый год. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Владимир Югасов ИА REGNUM
Небольшой снег и лёгкий мороз в Москве
«По предварительным расчётам, новогодняя ночь по юлианскому календарю будет мягкой», — сообщил Вильфанд в интервью ТАСС.
Согласно прогнозу, в Москве в ночь на 14 января ожидается температура в районе — 2…–5°С. Кроме того, может пойти «небольшой снежок».
В выходные днём будет примерно ноль градусов в Москве. Ожидается, что всю неделю дневные температуры будут повышаться.