Донецк, 9 января, 2023, 11:24 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины не прекращали провокационные обстрелы территорий Донецкой Народной Республики в период новогодних праздников. Об этом в понедельник, 9 января, сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

«Если брать линию соприкосновения, то там праздники практически не были заметны, потому что противник продолжал совершать провокационные обстрелы <…>», — заявил Пушилин.

Также врио главы региона сообщил о неудачных попытках вооруженных сил Украины контратаковать на отдельных участках линии соприкосновения.

Ранее Денис Пушилин заявлял о намерении Вооруженных сил России отодвинуть линию соприкосновения от городов Донецкой Народной Республики.