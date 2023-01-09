Анкара, 9 января, 2023, 11:22 — ИА Регнум. Нуждающимся странам было доставлено 5,4% зерна, вывезенного с Украины по «зерновому коридору». Об этом 9 января заявил представителям СМИ глава минсельхоза Турции Вахит Киришчи.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

По словам Киришчи, с начала действия «зерновой сделки» из портов Украины было вывезено 16,9 млн тонн зерна и продовольственных товаров. Остро нуждающимся в продовольствии странам было доставлено 5,4% от этого объема, отметил он.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным возможность бесплатной отправки российского зерна и удобрений в голодающие страны Африки.