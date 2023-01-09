Горно-Алтайск, 9 января, 2023, 11:18 — ИА Регнум. Ведутся поиски четырех человек, которые еще 2 января ушли на снегоходах с животноводческой стоянки вблизи села Банное в сторону озера Анчигар и пропали, сообщает главное управление МЧС России по Республике Алтай.

Главное управление МЧС по Республике Алтай Горный Алтай

Спасатели заявили, что возвращение четырех человек на стоянку планировалось 3 января, но до сих пор мужчины не вернулись и на связь не выходили. МЧС попросило местное население о помощи в поисках.

МЧС намерено обследовать 9 января территорию на вертолете Ми-8. Кроме того, несколько местных жителей на снегоходах будут пытаться проехать по маршруту пропавших.

В период с 3 по 7 января в данной местности наблюдался обильный снегопад. По данным МЧС, в регионе температура воздуха опустилась до минус пяти, идет снег.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Барнауле в Алтайском крае горит торговый дом «Успех». В процессе тушения огня пострадал боец пожарной охраны.

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