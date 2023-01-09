ДНР, 9 января, 2023, 11:16 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в понедельник, 9 января, в эфире телеканала «Россия-24» сообщил, что вооруженные силы совершают необходимые действия для отдаления линии соприкосновения от крупных городов.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Пушилин

«Наша главная задача — отодвинуть противника от наших крупных населенных пунктов», — заявил Пушилин.

Врио главы ДНР отметил, что целью противника является нанесение как можно большего ущерба жителям республики, а также сообщил об увеличении контрбатарейной работы и наращивании ресурса противовоздушной обороны.

Также Пушилин напомнил, что вооруженные силы Украины в новогодние праздники не прекращали обстрелы территорий Донецкой Народной Республики. В частности, глава региона указал на обстрелы Старобешевской и Зуевской теплоэлектростанций.

Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины, сообщалось о двух погибших в результате обстрела Старобешевской ТЭС.