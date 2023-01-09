Бангкок, 9 января, 2023, 11:12 — ИА Регнум. Власти Таиланда передумали вводить въездные требования для российских граждан, сообщил вице-премьер и глава министерства здравоохранения Таиланда Анутхин Чанвиракун.

Mariamichelle Таиланд

Таиланд отменил проверку сертификатов о вакцинации для всех путешественников, включая граждан России.

«Мера, объявленная в субботу, отменяется с сегодняшнего дня», — заявил вице-премьер.

Напомним, о введении противоэпидемических мер для иностранцев было объявлено два дня назад. Сообщалось, что путешественники, прибывающие в Таиланд, должны предъявить справку о вакцинации от COVID-19 или документ о том, что человек переболел коронавирусом.