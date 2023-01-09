Луганск, 9 января, 2023, 11:07 — ИА Регнум. В результате обстрелов территории Луганской Народной Республики (ЛНР) со стороны киевских нацистов один мирный житель и ещё двое, включая одного ребёнка, получили ранения. Об этом 9 января сообщает представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

Уточняется, что с начала нового 2023 года боевики ВСУ произвели шесть обстрелов территории ЛНР с применением тяжёлого оружия по населённым пунктам Чмыровка, Рубежное, Сватово и Кременная.

«В результате обстрелов один человек погиб и двое получили ранения, в том числе один ребенок», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева, сообщили о 30 фактах ведения огня со стороны киевских боевиков 8 января.