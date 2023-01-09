Москва, 9 января, 2023, 11:07 — ИА Регнум. В отношении сбежавшего из России актёра Артура Смольянинова, ранее заявившего о готовности воевать на стороне ВСУ, будет возбуждено уголовное дело. Об этом 9 января сообщили в Следственном комитете России.

Иван Шилов ИА REGNUM Артур Смольянинов

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«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении актёра Артура Смольянинова», ― говорится в сообщении следственного ведомства в телеграм-канале.

Уточняется, что под уголовное преследование актёр попадёт за ранее сделанные в интервью одному из западных изданий заявления, направленные против России.

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Как сообщало ИА REGNUM, уроженец Москвы, 39-летний актёр Артур Смольянинов, покинувший Россию, в одном из интервью заявил о желании участвовать в боевых действиях на стороне Украины. Он раскритиковал своего крёстного отца, артиста Ивана Охлобыстина, за поддержку российской спецоперации на Украине, а также добавил, что судьба России ему безразлична.

После подобных заявлений депутат Госдумы Султан Хамзаев («Единая Россия») обратился в Следственный комитет РФ с просьбой возбудить уголовное дело против Смольянинова.