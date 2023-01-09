Москва, 9 января, 2023, 11:06 — ИА Регнум. Правительство Российской Федерации учредило стипендии имени Сергея Павловича Королёва за значительные успехи в области инженерии. Об этом 9 января сообщается на официальном сайте кабмина.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Татьяна Сириус. Королёв

«По поручения президента с 1 сентября 2023 года за значительные достижения в области инженерного дела студентам и аспирантам будут ежегодно присуждать стипендии имени С. П. Королёва», — говорится в распространенном сообщении.

Отмечается, что всего предусмотрено 10 стипендий для студентов по 15 тысяч рублей ежемесячно, а также 10 стипендий для аспирантов по 20 тысяч рублей ежемесячно.

Ранее Министерство науки и высшего образования сообщало, что в 2023 году научные организации будут обеспечены новым приборами на сумму до 16 миллиардов рублей.