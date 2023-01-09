Бразилиа, 9 января, 2023, 11:09 — ИА Регнум. Как минимум пять журналистов пострадали во время освещения вспыхнувших 8 января протестов в Бразилии. Об этом сообщает бразильская ассоциация журналистов-расследователей.

Иван Шилов ИА REGNUM Бразилия

По данным ассоциации, пятеро журналистов подверглись нападениям, протестующие сломали либо украли их технику.

В организации уточнили, что не поддерживают нападения на журналистов, поскольку те «лишь выполняли свою работу».

Напомним, протесты против президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы вспыхнули 8 января. Сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару захватили здание конгресса в столице страны.